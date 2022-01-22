Сан-Франциско, США, , 12:47 — REGNUM Баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз» переиграл команду «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 22 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на паркете площадки «Чейз Центр» в Сан-Франциско и закончилась победой гостей со счетом 105:103.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, оформивший в матче дабл-дабл с 22 очками и 12 результативными передачами.

В составе «Рокетс» наиболее результативным оказался форвард Кристиан Вуд, который оформил в матче дабл-дабл с 19 очками и 15 подборами.

Отметим, в следующем матче «Голден Стэйт» 24 января в гостях сыграет с клубом «Юта Джаз», а «Хьюстон» 26 января примет у себя команду «Сан-Антонио Спёрс».