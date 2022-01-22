Москва, 22 января, 2022, 12:42 — ИА Регнум. 22 января Гидрометцентр РФ продлил «желтый» уровень погодной опасности в столице России Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Это следует из данных прогностической карты.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег в Москве

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение о гололедице действует до 06:00 мск 24 января.

Ранее данное предупреждение действовало до 0:00 23 января.