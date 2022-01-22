Пекин, , 12:41 — REGNUM Дневная добыча природного газа на месторождении Чанцин, крупнейшем нефтегазовом месторождении Китая, превысила 150 млн кубометров, что составляет одну седьмую от общего ежедневного потребления природного газа в стране в разгар зимы, сообщает агентство Синьхуа.

Такой объем может удовлетворить ежедневные потребности в газе для приготовления пищи 300 млн семей из трех человек, сообщила 16 января нефтепромысловая компания PetroChina Changqing.

На нефтяном месторождении, расположенном в Ордосском бассейне на северо-западе Китая, в прошлом году было добыто более 46,5 млрд кубометров природного газа, что составляет 23% от общего объема добычи в стране. Она обеспечивает природным газом гражданское население почти 400 млн человек в более чем 40 городах. Чанцинское нефтяное месторождение с более чем 50-летней историей сыграло важную роль в обеспечении энергетической безопасности страны.

Нефтяное месторождение также способствует усилиям Китая по замене угля экологически чистыми источниками энергии, такими как природный газ. Китай пообещал достичь пика выбросов углекислого газа к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2060 году.