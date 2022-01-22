Цзинань, Китай, 22 января, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Город Цзинань, прозванный в Китае «городом источников», начал снос незаконных зданий в южных горах города, где находится источник воды родников, после сообщения СМИ, передает агентство Синьхуа.

Song Hongxiao Цзинань

Комитет по управлению районом начал организовывать рабочих для сноса первой партии из 14 незаконных недостроенных вилл, начиная 14 января. По состоянию на 17 января все здания были снесены.

После отчета о расследовании, муниципальные власти немедленно создали рабочую группу, состоящую из руководителей муниципальных органов власти и руководителей соответствующих департаментов, для решения этой проблемы.

Чтобы сохранить источник родников, муниципальное правительство направило шесть рабочих групп в южную горную местность для оперативного сноса незаконных построек. Правительство провинции Шаньдун на востоке Китая, столицей которой является Цзинань, также создало следственную группу для проведения всестороннего и тщательного рассмотрения соответствующих вопросов.

Соответствующие исследования показывают, что источники в городских районах Цзинаня берут начало в южных горах. Осадки и поверхностный сток в горах проникают глубоко под землю и движутся на север в город, образуя множество природных источников.

Цзинань может похвастаться более чем 950 источниками, из которых 72 знаменитых источника разбросаны по всему городу. Источник Баоту известен как самый прекрасный среди них.