Ростов-на-Дону, 22 января, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону коммунальные службы всю ночь расчищали снег. Параллельно велась обработка дорог и тротуаров. Об этом сообщил глава администрации областного центра Алексей Логвиненко.

Алексей Колчин ИА REGNUM Зима в Екатеринбурге

«В ночь с пятницы на субботу задействовали 125 единиц техники и более 270 дворников. Работа продолжается», — сказал Логвиненко.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. В донской столице ожидаются снег и сильный ветер.