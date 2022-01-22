Мельбурн, Австралия, 22 января, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев одержал верх над Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов в проходившем в Мельбурне матче третьего круга открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом 22 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

si.robi Даниил Медведев

Спортсмен из России обыграл нидерландского теннисиста в трех сетах со счетом 6:4, 6:4, 6:2.

Соперники провели на корте 1 час 57 минут. За это время Медведев, являющийся второй ракеткой мира, 10 раз подал навылет, шесть раз ошибся при подаче и смог реализовать 4 брейк-пойнта из 11. Его оппонент три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного из трех возможных брейк-пойнтов.

Отметим, в четвертом круге открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев сыграет с американским теннисистом Максимом Кресси.