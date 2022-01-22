Бодайбо, Иркутская область, , 12:27 — REGNUM В Бодайбо (Иркутская область) начата доследственная проверка по факту пожара в жилом доме и гибели двоих спасателей.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает пресс-служба ведомства, 22 января поступило сообщение о том, что в городе Бодайбо в переулке Охотничий произошло возгорание 12-квартирного деревянного дома. Сотрудниками МЧС жильцы дома были эвакуированы. При тушении пожара на связь перестали выходить несколько спасателей.

Позже в подвальном помещении были обнаружены тела 24-летнего и 27-летнего сотрудников ПСЧ-137. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, пожарные 27-летний Игорь Руснаков и 24-летний Вадим Найдёнов погибли в ночь на 22 января, спасая жителей 12-квартирного дома в Бодайбо.

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