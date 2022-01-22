Перемышль, Калужская область, 22 января, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Крупное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло в Калужской области 22 января в 10:20, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МВД России.

40.mchs.gov.ru Под Калугой междугородный автобус попал в ДТП

По предварительной информации, на 29 км автодороги «Калуга — Перемышль-Белёв-Орёл» водитель, управляя автомобилем Lada Largus, двигаясь из Калуги в сторону села Перемышль, допустил столкновение с рейсовым автобусом КАВЗ, двигавшимся по маршруту Калуга — Ульяново со стороны села Перемышль. В момент дорожного происшествия в автобусе находились восемь человек. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, пострадали два пассажира автобуса.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают специальные службы по ликвидации последствий дорожного происшествия.