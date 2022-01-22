Ростов-на-Дону, , 12:25 — REGNUM В Советском районе Ростова-на-Дону аварийные бригады ликвидируют прорыв в сети теплоснабжения. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Теплосеть Monyf

Авария случилась на подающем трубопроводе транзитной тепловой сети на улице 2-я Краснодарская вечером 21 января. Потребители были переключены на теплоснабжение по временной схеме.

К ликвидации аварии привлечены две аварийные бригады ООО «Ростовские тепловые сети» в составе девяти человек и семи единиц техники. Ремонт предполагается завершить до 15:00 мск 22 января.

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