Москва, , 12:18 — REGNUM Отказ правительства США в выдаче визы российскому космонавту Николаю Чубу стал опасным прецедентом для сотрудничества на Международной космической станции, заявил 22 января генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Дмитрий Рогозин Kremlin.ru

«То, что власти США сделали с въездной визой нашего космонавта — опасный прецедент для сотрудничества на Международной космической станции», — написал Рогозин в своём Telegram-канале.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что российской стороне никогда не приходила в голову идея отказать в визе американскому астронавту, направляющемуся в Центр подготовки космонавтов.

Ранее стало известно, что правительство США отказало российскому космонавту Николаю Чубу в выдаче визы. Он должен был отправиться в Космический центр им. Линдона Джонсона для подготовки к полёту на Международную космическую станцию.

В этом центре российские космонавты знакомятся с американским сегментом орбитальной станции. Американские астронавты проходят аналогичную подготовку в Звёздном городке.

Роскосмос запросил разъяснения в связи с этим инцидентом у главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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