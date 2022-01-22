Москва, 22 января 2022, 12:18 — REGNUM Отказ правительства США в выдаче визы российскому космонавту Николаю Чубу стал опасным прецедентом для сотрудничества на Международной космической станции, заявил 22 января генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«То, что власти США сделали с въездной визой нашего космонавта — опасный прецедент для сотрудничества на Международной космической станции», — написал Рогозин в своём Telegram-канале.
Глава Роскосмоса подчеркнул, что российской стороне никогда не приходила в голову идея отказать в визе американскому астронавту, направляющемуся в Центр подготовки космонавтов.
Ранее стало известно, что правительство США отказало российскому космонавту Николаю Чубу в выдаче визы. Он должен был отправиться в Космический центр им. Линдона Джонсона для подготовки к полёту на Международную космическую станцию.
В этом центре российские космонавты знакомятся с американским сегментом орбитальной станции. Американские астронавты проходят аналогичную подготовку в Звёздном городке.
Роскосмос запросил разъяснения в связи с этим инцидентом у главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
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