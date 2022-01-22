Вашингтон, , 12:15 — REGNUM Баскетбольный клуб «Торонто Рэпторс» переиграл команду «Вашингтон Уизардз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 22 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на паркете площадки «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» в Вашингтоне и закончилась победой гостей со счетом 105:109.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Рэпторс» Скотти Барнс, набравший во встрече 27 очков.

У «Уизардз» наиболее результативным защитник Брэдли Бил, который набрал 25 очков за игру.

Отметим, в следующем матче «Торонто» 24 января дома сыграет с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс», а «Вашингтон» днем раньше примет у себя команду «Бостон Селтикс».