22 января 2022 | Время чтения 9 мин

Владимир Павленко, , 13:00 — REGNUM Всемирный экономический форум (ВЭФ) Клауса Шваба с некоторых пор превратился в осиное гнездо так называемой великой перезагрузки. Одно дело, когда это был клуб привилегированных, богатейших «инвесторов», вызывавших на ковер и раздававших «поручения» вассалам олигархического бизнеса, включая, порой, глав второ‑ и третьеразрядных государств и правительств, а также западную агентуру влияния. И совсем другое, когда, потянув одеяло на себя, он стал примерять на себя концептуальную миссию формирования «правил игры», соединив усилия в этих целях с Ватиканом. Шваб — своеобразный «мотор» альянса олигархов со Святым престолом, который выполняет грязную работу — провозглашает необратимость разрушения привычного образа жизни, продвигает глобалистскую повестку. Главные бенефициары — другие, и даже не папа Франциск, ставший частью проекта по «внебожественному» удалению из власти предшественника, чтобы ускорить его реализацию. «Глубинное государство» — элитный альянс, который на протяжении десятилетий после распада СССР продвигал руками этих «чернорабочих» персонажей планы остановки развития и сегрегации на касты «высших» и «низших». Как это и предсказывалось концептуальными «умами» тех, кто создавал западный постхристианский проект в его нынешнем виде. Но Шваб, вне зависимости от того, отметился он на известном пляже в некоем экстравагантном для его возраста виде или это фейк, — знаковая фигура в том смысле, что он держатель трибуны, с которой если что-то сказать, то это очень хорошо слышно всем. И этим грех не воспользоваться в благих целях, в том числе для разоблачения глобалистских планов и утверждения более человечной, жизнеутверждающей картины будущего.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Именно с этих позиций привлекает внимание выступление на Давосе по видеосвязи из Пекина председателя КНР Си Цзиньпина. В своей относительно короткой речи китайский партийно-государственный лидер охватил целый спектр актуальнейших вопросов современности, предложив альтернативу измышлениям и Шваба, и Франциска, и других закоперщиков так называемого Совета по инклюзивному капитализму при Ватикане. Причем поделился своими мыслями, невзирая на то, что Святой престол до сих пор ведет себя к его стране вызывающе, не признавая принципа одного Китая и сохраняя «дипломатические отношения» с тайваньскими сепаратистами. Масштаб исторической фигуры, а Си Цзиньпину, безусловно, среди китайских лидеров принадлежит неординарное место, проявляется в том числе в способности вести наступательную дискуссию, утверждая свои принципы и нормы на чужих и чуждых площадках, в столкновении позиций и мнений.

Си Цзиньпин Официальное интернет-представительство президента России

Первый важнейший тезис — глубина и фундаментальность «столетних» перемен в мире, который вступает в эпоху турбулентности и преобразований. Между строк читаем, что этими сложнейшими процессами управлять в «проектном» режиме, как о том мечтают Шваб & Co, не получится. «Каким будет постковидный мир?», — задается вопросом Си Цзиньпин, как бы одновременно отвечая на известный пассаж, что возврата к прежней жизни не будет. Видно, что Шваб и Си закладывают в идею перемен не просто разные, но противоположные вещи. Спекуляции вокруг «Целей устойчивого развития» и «Повестки до 2030 года» призваны подменить объективное единство человечества в противостоянии угрозам и вызовам субъективным стремлением определенных сил выдать за всеобщее содержание убогую корпоративную форму, призванную обеспечить не общественные, а частные интересы. Поэтому китайский лидер подчеркивает, что «накрылись» попытки разобщить и «разбросать» человечество на «190 с лишним лодках», и оно объединилось, оказавшись на одном большом корабле, которому по силам преодолеть шторм. Никто не остановит развитие человечества, и через комплексный анализ исторических циклов нужно видеть будущее, а не пытаться его сконструировать под себя с позиций гегемонизма, односторонности и диктата. «Единственный верный путь для человечества пролегает через мир, развитие и взаимовыгодное сотрудничество», а не через стыдливо-трусливые попытки «продать» народам собственные узкие классовые и шкурные интересы под видом широких общественных. Обращаясь к противоречиям как источнику развития, Си Цзиньпин еще раз напоминает об основах марксистского диалектического мировоззрения, оперирующего категорией масс, и об ущербности устремлений подменить его элитарными концепциями, ведущими, об этом надо сказать прямо, в фашизм. Горячими сторонниками которого и являются Шваб, Франциск и иже с ними. Тут самое время вспомнить о ключевом положении доклада Трехсторонней комиссии «Кризис демократии», что Европе предстоит пережить новую фазу фашизма. Тогда не было вслух произнесено слово «зеленый», но автор европейской главы того документа Мишель Круазье возможно и сам еще не знал, что фашизм будут продвигать путем абсолютизации экологии, превращения ее в точку отсчета всего сущего. Да, и Си Цзиньпин говорит об «экологической цивилизации», но почувствуем разницу. Одно дело, когда интересы развития соотносятся с возможностями и ресурсами окружающей среды, перенапрягать которые человечеству себе дороже. Совсем другое, когда речь идет об агрессивной, по-настоящему фашистской идеологии «экологизма», которая ставит деиндустриализацию и регресс во главу угла своей стратегии и подчиняет этим императивам, распространяемым с глобального уровня, те виды безопасности, которые намного важнее экологической — военную, политическую, социальную, экономическую, информационную и т. д. Важна и другая мысль китайского лидера на эту тему, которую Китай, это надо отметить, настойчиво проводит еще с копенгагенской конференции сторон РКИК (Рамочной конвенции ООН об изменении климата) 2009 года: «Развитые экономики должны первыми выполнять свои обязательства по сокращению выбросов, держать слово и оказывать финансовую и технологическую поддержку развивающимся странам». Между прочим, это утверждение имеет под собой прочную международно-правовую основу в виде приложения II к РКИК, которое обязывает перечисленные в нем страны — участницы ОЭСР брать на себя количественные обязательства и помогать остальным. Просто утопив эти четкие положения, принятые еще в 1992 году, в «зеленой» демагогии борьбы с промышленностью, которые Си Цзиньпин парирует невозможностью, чтобы борьба за чистоту окружающей среды подрывала развитие, коллективный Запад, рупором которого служат Шваб, Франциск и пр., именно этого и добивается.

Клаус Шваб World Economic Forum

Раскрывает в своем выступлении Си и механизмы подрыва мировой экономики под предлогом ковида: «Неразбериха производственно-поставочных цепочек, постоянное подорожание биржевых товаров и дефицит поставок энергоносителей…» Обращает он внимание и на угрозу «экстренного торможения» или «крутого поворота» в монетарной политике стран и объединений-обладателей резервных валют, что бросает вызов развивающимся странам.

Следующая важная мысль касается экономической глобализации, которую председатель КНР не напрямую, но вполне прозрачно противопоставляет глобализации политической, в авангарде которой и идут Шваб, Франциск и направляющее их олигархическое лобби коллективных элит Запада. Экономическая глобализация, по Си, «укрепляется с помощью движущей силы», под которой угадываются интересы опять-таки народов, а не элит. И вновь и вновь китайский лидер не устает напоминать про особую ответственность развитых стран перед развивающимися, в том числе в таком щекотливом вопросе, как стратегия международных финансовых и экономических институтов. Вместо того чтобы «доминировать», Си Цзиньпин предлагает Западу смирить гордыню и посвятить себя служению человечеству. Понятно, что это недостижимая цель, ибо элиты Запада давно уже превратились в источник деградации и регресса, которые они навязывают остальному миру ради собственного благополучия. Однако постоянно напоминать об этом необходимо. Во-первых, когда тебе постоянно указывают на твои прегрешения, называя вещи, по Конфуцию, своими именами, ты, имея «рыло в пуху», начинаешь нервничать и срываться на крик, что хорошо видят окружающие. И делают из этого выводы. Важность информационного противоборства никто не отменял. Во-вторых, идет борьба за упомянутые международные институты. Китай пока не изжил надежду, что их западное генетическое происхождение можно исправить, нацелив на службу всему человечеству. Рано или поздно всем нам придется осознать и проникнуться естественной мыслью, что это невозможно, ибо институты запрограммированы под конкретные идеологические приоритеты, несовместимые с интересами планетарного большинства. Тогда придет время строительства новой, параллельной мировой системы, свободной и независимой от элитарного западного влияния. Си в целом это понимает; потому и говорит о недопустимости создания «разделительных линий» и «мышления категориями групповщины». Понятно, что в первую очередь он таким образом напоминает про то, что именно Запад, создавая параллельные ООН институты, вроде «саммита за демократию», инициирует глобальный раскол, который если получит продолжение (а он его получит), то у Востока просто не останется другого выхода, кроме оформления своей системы институтов. Ибо на кону окажется суверенитет, территориальная целостность и политическая независимость противостоящих Западу стран, прежде всего России и Китая.

Общие черты альтернативного мира Востока в выступлении оформляются через призму прошедшего столетия КПК. Этот главный юбилей 2021 года позволяет подвести итоги не только развития Китая с успешным преодолением бедности и строительством общества среднего достатка, но и обрисовать общие черты социалистической перспективы человечества, которую в КНР представляют идеологемой «сообщества единой судьбы человечества». Не будет преувеличением сказать, что именно эта идеологема сегодня служит главной смысловой оппозицией западной идеологеме «инклюзивного капитализма», и в этом смысле, учитывая, что действо происходит на площадке Шваба, китайский лидер бросает Западу открытый вызов. И подчеркивает, что планы Китая достичь к 2049 году, к столетию КНР, «всестороннего строительства социалистической модернизированной страны», остаются в неизменности, вне зависимости от того, какие «встречные планы» и «перезагрузки» будут им противопоставлены.

Члены КПК AlexaHR

В целом надо признать, что ВЭФ в последние годы сильно себя дискредитировал, потеряв в весе из-за попыток трансформации коммерции, которой он занимался, в политическую стратегию. Сам факт того, что пандемическая тема в том виде, в каком она навязывается, которую в Китае еще два года назад удачно назвали «политическим вирусом», сегодня начинает сворачиваться из-за неэффективности, о многом говорит. Сделает ли Запад вывод из этого фиаско, которое было запланировано самими попытками триумфального шествия по планете пресловутого «нового мирового порядка», покажет только время. Но свою лепту в раскрытие противоречий нашей эпохи и путей их преодоления Си Цзиньпин, без сомнения, внес. Причем, с твердостью и решительностью, которая не оставляет двусмысленных толкований.