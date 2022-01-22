Санкт-Петербург, , 12:26 — REGNUM В ходе ночной операции правоохранительных органов Санкт-Петербурга в отношении структур, бойкотирующих проверку иммунных сертификатов с QR-кодами, силовики в ночь на 22 января «навестили» 20 заведений, оказывающих услуги общественного питания населению. Во всех случаях нарушения подтвердились.

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу Дарья Драй © ИА REGNUM

В ходе рейда, в котором участвовали следователи, сотрудники профильных комитетов правительства Санкт-Петербурга, Роспотребнадзора при силовой поддержке Росгвардии, были собраны доказательства действий, за которые предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

«По результатам осмотров установлено, что все заведения осуществляют свою деятельность в ночное время, без QR-кодов», — сообщили 22 января в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу. Следователями СКР принято к своему производству уголовное дело, ранее возбужденное органами полиции по части 1 статьи 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

В ГСУ СКР по Санкт-Петербургу подтвердили, что основным поводом для рейда силовиков стала акция по открытому бойкоту проверки QR-кодов, к которой присоединились более ста петербургских предприятий общественного питания, торговли и сервиса.

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«По версии следствия, в социальных сетях были распространены призывы к гражданам и хозяйствующим субъектам осуществлять экономическую деятельность в городе в нарушение требований нормативных актов о мерах по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) <…> данные призывы непосредственно направлены на нарушение санитарно-эпидемиологических правил», — говорится в сообщении ведомства.

Нарушителям инкриминируют не только отказ от проверки QR-кодов, но и игнорирование введённого Смольным для общепита и развлекательных заведений запрета на работу с 23 до 6 часов. По данным следствия, это «создало реальную угрозу распространения коронавирусной инфекции.

По итогам ночного рейда в отношении юридических лиц составлено 32 протокола об административных правонарушениях законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и в сфере защиты прав потребителей. Деятельность заведений-нарушителей временно приостановлена.

Среди изъятых силовиками предметов — мобильные телефоны, компьютеры, видеорегистраторы, кассовые аппараты, а также финансово-хозяйственная документация.

Кроме того, в отношении 103 физических лиц, застигнутых в заведениях в то время, когда они должны быть закрыты, составлены протоколы об административных правонарушениях.

«Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — резюмировали в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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