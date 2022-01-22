Пекин, 22 января, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Ученые из Университета Гонконга выяснили, что репликация живого штамма коронавируса «Омикрон» значительно ниже по сравнению с исходным штаммом SARS-CoV-2, а также вариантами «Альфа», «Бета», «Дельта», сообщается на сайте вуза.

Центр «Вектор» Фото штамма Омикрон

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В ходе лабораторных исследований на эпителиальных клетках легких и кишечника, микробиологи заметили, что «Омикрон» в 3 раза менее активен по сравнению с другими штаммами в эпителиальных клетках легких.

Эксперты выразили надежду на то, что коронавирус продолжит эволюционировать и превратится в легкий вирус (наподобие простуды).