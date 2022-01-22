Милуоки, США, , 12:00 — REGNUM Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» переиграл команду «Чикаго Буллз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 22 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Яннис Адетокунбо Nba.com

Игра состоялась на паркете площадки «Файсерв-форум» в Милуоки и закончилась победой хозяев со счетом 94:90.

При этом самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Буллз» Демар Дерозан, набравший во встрече 35 очков. Его коллега по клубу — черногорский центровой Никола Вучевич — оформил в матче дабл-дабл с 19 очками и 17 подборами.

В составе «Милуоки» наиболее результативным оказался греческий форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл с 30 очками и 12 подборами.

Отметим, в следующем матче «Милуоки» 23 января дома сыграет с клубом «Сакраменто Кингз», а «Чикаго» днем позже на выезде встретится с командой «Орландо Мэджик».