Москва, 22 января, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Рынок новых грузовых автомобилей в России по итогам 2021 года вырос на 31% в годовом исчислении. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Электронный паспорт».

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Всего в 2021 году в России продано 97,9 тыс. новых грузовых автомобилей. Лидером рынка с долей 36% стала отечественная марка «КамАЗ» с 35,1 тыс. проданных авто. В сравнении с 2020 годом продажи грузовиков марки «КамАЗ» выросли на 26,6%.

Второе место по продажам в России также заняла российская марка «ГАЗ». Общие объёмы продаж грузовиков этой марки составили 9,4 тыс. штук.

Замкнули пятёрку лидеров шведские грузовики Scania (7,1 тыс. шт) и Volvo (5,6 тыс. шт.), а также авто белорусской марки «МАЗ» (5,4 тыс. шт.). Продажи остальных производителей по итогам 2021 года не смогли преодолеть отметку в 5 тыс. авто.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рынок новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России в 2021 году в сравнении с 2020 годом вырос на 4,3%.