Москва, 22 января, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Сохранение астраханского научно-исследовательского института по изучению лепры (НИИЛ) и сети клинической помощи — государственная задача, считает экс-депутат Госдумы, депутат думы Астраханской области Олег Шеин (СРЗП).

Сергей Потеряев ИА REGNUM Астрахань

«В Астрахани 86 лепробольных, за последние пять лет было 15 новых случаев, но НИИ лепры находится в таком месте Астрахани, где земля стоит дорого. Дороже чем безопасность людей и чем совесть», — отметил Шеин в телеграм-канале.

При этом, по его словам, фиксируется рост заболеваемости лепрой.

«Если в 2011—2015 годах был выявлен 1 случай заболевания, то в 2016—2020 годах — 12. И все на территории региона (Сасыколи, Волго-Каспийский, Озерное, Восточное, Тюрино, Астрахань и так далее) и смежной с нами Калмыкии. То есть имеется рост», — отметил он.

Шеин напомнил также, что инкубационный период заболевания составляет 10 лет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, единственное научное учреждение в России, которое занималось изучением проказы, присоединили к Астраханскому медуниверситету. Соответствующий документ подписал глава Минздрава Михаил Мурашко.

По данным НИИЛ, в 2018 году было выявлено семь новых случаев лепры: шесть человек заболели впервые, а седьмой — рецидивный — случай у больного, находившегося на диспансерном наблюдении. Основными очагами лепры в Астраханской области остаются Икрянинский, Володарский и Камызякский районы. Это все села, где раньше были активные больные лепрой.