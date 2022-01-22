Ростов-на-Дону, 22 января, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Тамбове найден пропавший летом 2021 года подросток из Ростова-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет

Следователи полагают, что утром 19 июля 15-летний подросток ушёл из дома в неизвестном направлении и не вернулся. По факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело. Подросток был объявлен в федеральный розыск, поиски велись по всей России.

20 января 2022 года несовершеннолетний был найден живым и здоровым в Тамбове. С ним работают донские следователи.