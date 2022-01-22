Павлодарский район, , 11:47 — REGNUM В полиции Омской области раскрыли подробности о семье, членов которой нашли убитыми утром 22 января. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более человек.

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Жестокое преступление произошло ночью в селе Юрьевка. По приезду на месте правоохранители обнаружили тела 38-летнего мужчины, 35-летней женщины и их 10-летней дочери с ножевыми ранениями.

«Данная семья на профилактическом учете не состоит, жалоб со стороны соседей и родственников не поступало, по месту жительства характеризуется положительно», — отметили в управлении.

В Павлодарский район, где произошло убийство, направлены наиболее опытные оперативники УМВД. На месте также работают сотрудники СКР, а также прокуратуры, которые взяли ход расследования под особый контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, в момент расправы на месте находились ещё два ребёнка — 14-летняя девочка и её шестилетний брат. Им удалось спастись, сбежав к соседям.

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