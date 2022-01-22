Атланта, США, , 11:45 — REGNUM Баскетбольный клуб «Атланта Хоукс» переиграл команду «Майами Хит» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 22 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на паркете площадки «Стэйт Фарм-Арена» в Атланте и закончилась победой хозяев со счетом 110:108.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Аланты» Трей Янг, набравший во встрече 28 очков

У «Майами» наиболее результативным оказался центровой Эдрис Адебайо, который набрал 21 очко.

Отметим, в следующем матче «Атланта» 24 января на выезде сыграет с клубом «Шарлотт Хорнетс», а «Майами» в этот же день дома встретится с командой «Лос-Анджелес Лейкерс».