Москва, , 11:39 — REGNUM Пенсионный Фонд РФ (ПФР) рассказал, как многодетным мамам досрочно выйти на пенсию. Об этом сообщается на странице ПФР во «ВКонтакте».

Так, женщины — граждане РФ, которые вырастили 5-х детей, могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии страхового стажа в 15 лет. Матерям с тремя детьми можно выйти на пенсию в 57 лет, а матерям 4-х — в 56 лет.

Ранее Юлия Финогенова — профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова — рассказала, что получить пенсионное удостоверение раньше (в 2022 г. женщины выходят на пенсию в 58 лет, мужчины — в 63 года) можно при наличии продолжительного стажа работы — выслуги лет. Стаж мужчин должен составлять не менее 42 лет, женщинам — 37 лет. Но эта возможность ограничена по возрасту — мужчины должны быть не младше 60 лет, женщины — старше 55 лет.