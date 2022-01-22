Вашингтон, , 11:34 — REGNUM Детективный фильм «Достать ножи 2» режиссёра Райана Джонсона с Дэниелом Крейгом в главной роли выйдет в последнем квартале 2022 года. Об этом сообщает Variety.

К/ф «Достать ножи». Реж. Райан Джонсон. 2019. США Цитата из к/ф «Достать ножи». Реж. Райан Джонсон. 2019. США

По данным журнала, фильм будет показан в кинотеатрах и на видеостриминговой платформе Netflix. Ожидается, что перед кинотеатральной премьерой фильм будет показан на одном из кинофестивалей.

Подробная информация о будущем фильме не раскрывается. Известно, что Дэниэл Крейг, как и в первом фильме, исполнит роль частного детектива Бенуа Блана.

Фильм «Достать ножи» вышел осенью 2019 года. При бюджете около $40 млн картина собрала в мировом прокате более $310 млн.

В марте 2021 года компания Netflix выкупила права на два сиквела оригинального фильма. Режиссёр Райан Джонсон заявлял о возможном выпуске продолжений ещё до выхода в прокат первого фильма.