Екатеринбург, 22 января, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев официально возглавил областное отделение «Единой России». Такое решение приняли 22 января делегаты отчётно-выборной конференции отделения по итогам тайного голосования.

ER.ru «Единая Россия»

Перед голосованием Куйвашев напомнил, что стать секретарём ему предложил председатель «ЕР» Дмитрий Медведев, и сейчас ему важно заручиться поддержкой делегатов. «Я готов бежать эту марафонскую дистанцию вместе с вами. Уверен, что вместе мы сможем обеспечить процветание региона и достойную жизнь нашим землякам», — сказал руководитель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отделением руководил депутат свердловского Заксобрания Виктор Шептий. Но в декабре он покинул этот пост. В качестве и.о. стал губернатор.