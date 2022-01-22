Бостон, США, , 11:31 — REGNUM Баскетбольный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс» переиграл команду «Бостон Селтикс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 22 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Баскетбол (сс) Peter Griffin

Игра состоялась на паркете площадки «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась победой гостей со счетом 105:109.

Самым результативным игроком встречи стал боснийский центровой «Портленда» Юсуф Нуркич, который оформил в матче дабл-дабл с 29 очками и 17 подборами.

В составе «Селтикс» наиболее результативным оказался легкий форвард Джейсон Тейтум, также отличившийся дабл-даблом с 27 очками и 10 подборами.

Отметим, в следующем матче «Портленд» 24 января на выезде сыграет с клубом «Торонто Рэпторс», а «Бостон» днем ранее также в гостях встретится с командой «Вашингтон Уизардс».