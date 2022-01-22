Вашингтон, , 11:30 — REGNUM Власти США ведут переговоры с коллегами из Катара о поставках природного газа из страны в Европу в связи с возможной эскалацией ситуации вокруг Украины пишет Bloomberg.

Президент США Джо Байден и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани могут провести встречу в январе в Вашингтоне, отмечает издание.

Таким образом власти США хотят развеять опасения партнеров в Европе о проблемах с обеспечением газа при «эскалации» ситуации вокруг Украины, пишет Bloomberg.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что газопровод «Северный поток — 2» является рычагом давления на РФ в интересах США и Германии.