Неклиновский район, Ростовская область, , 11:25 — REGNUM В Неклиновском районе Ростовской области 17-летний подросток устроил ДТП на участке трассы Ростов — Таганрог — граница с Украиной. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла днём 21 января на подъезде к селу Лакедемоновка. Предположительно, несовершеннолетний водитель ВАЗ 21 099 не справился с управлением и выехал на обочину. Автомобиль опрокинулся. В результате ДТП пострадал подросток, находившийся за рулём.

В случившемся разбирается полиция.