Томск, 22 января, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Томская область в 2022 году отремонтирует более 240 км дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Krd.ru Ремонт дорог

В частности, продолжится реконструкция автодороги Камаевка ‑ Асино ‑ Первомайское. В Томске приведут к нормативу 14 км дорожной сети, в ЗАТО Северск — 4,2 км.

Кроме того, будет отремонтирован путепровод Кузовлевском тракте и проведён капитальный ремонт Коммунального моста.

«Путепровод откроют для движения транспорта в 2022 году, а Коммунальный мост капитально отремонтируют в 2022—2023 годах», — отметили в администрации.