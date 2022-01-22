Вашингтон, 22 января, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Организаторы Game Developers Conference провели опрос на тему того, как разработчики относятся к внедрению NFT (невзаимозаменяемых токенов) в видеоигры. Об этом 22 января сообщает портал Wccftech.

Topwar.ru Блокчейн

В исследовании приняли участие более 2,7 тыс. респондентов, всем им задали вопрос: «Каков интерес вашей студии к невзаимозаменяемым токенам (NFT)?». Результаты опроса показали, что 70% разработчиков игр не заинтересованы в NFT, пункт «В некоторой степени заинтересованы» выбрали 21% опрошенных, а 7% авторов игр отметили, что «Очень заинтересованы» в этой технологии.

Лишь 1% респондентов ответили, что уже разрабатывают игры с NFT. Автор статьи пошутил, что в этот 1%, возможно, вошли представители компании Ubisoft, ранее запустившей NFT-платформу Quartz, которая стала объектом ненависти и насмешек для геймеров.

Для справки: в декабре 2021 года Ubisoft представила сервис Quartz, который предлагает геймерам торговать виртуальными внутриигровыми предметами. Компания представила виртуальный шлем с цифрами, за который её сразу же высмеяли в геймерском сообществе.