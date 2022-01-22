Нью-Йорк, США, , 11:15 — REGNUM Известный в прошлом форвард клубов североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» и «Баффало Сэйбрз» Кларк Гиллис умер на 68-м году жизни. Об этом 22 января сообщает пресс-служба «Айлендерс».

Свеча Gadini

"Он олицетворял собой то, что значит быть представителем «Айлендерс». Гордость, которую он чувствовал, играя за клуб, была очевидна в его готовности сделать все, чтобы победить», — приводит пресс-служба президента и генерального менеджера нью-йоркской команды Лу Ламориелло.

При этом причины смерти бывшего хоккеиста не уточняются.

Отметим, Кларк Гиллис играл за «Айлендерс» до 1986 года и четырежды за этот время стал обладателме Кубка Стэнли вместе с клубом (1980, 1981, 1982, 1983), выступив в 872 матча и сумев набрать в них 663 очка (304 шайбы + 359 результативных передач). Также сыграл 86 матчей в составе «Баффало» и набрал в них 34 очка (15 шайб + 19 голевых пасов).