Ростов-на-Дону, , 11:15 — REGNUM Жителей Ростова-на-Дону предупредили об ухудшении погодных условий. В областном центре ожидается сильный снег, сообщили ИА REGNUM в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Зима Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно прогнозу синоптиков, с 22 по 23 января в ряде территорий Ростовской области пройдут осадки в виде мокрого снега и снега. В ночные и утренние часы ожидается гололёд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах образуются снежные заносы и гололедица. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Водителей и пешеходов спасатели просят быть предельно внимательными и осторожными.