Киев, , 11:14 — REGNUM Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что, поощряя политику властей Украины, США тем самым спонсируют терроризм и национальный ультрарадикализм.

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«Советуем властям США обратить внимание на вступивший с начала 2022 г. в силу закон Украины об основах нацсопротивления. Раз уж США открыто поддерживают государство, в котором принимаются подобные законы, может быть, конгрессмены США заодно еще и себя признают спонсорами терроризма и национального ультрарадикализма, который всячески поощряется властями Украины?» — отметила она в интервью РИА Новости.

Она отметила, что данный закон узаконивает и вооружает добровольческие вооруженные формирования.

«То есть по сути, бандитов и террористов, которые, прикрываясь некой «борьбой с агрессором», получают юридическую и практическую поддержку… да еще и при этом им гарантируется безнаказанность», — добавила глава МИД.

Закон об основах национального сопротивления вступил в действие на Украине 1 января 2022 г.