Москва, , 11:11 — REGNUM В России наблюдается некоторая возросшая популярность поездок за рубеж с целью вакцинации от коронавируса иностранными вакцинами. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Вакцинация Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР

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По данным издания, в преддверии туристического сезона возрос спрос на прививки против коронавируса от иностранных производителей. С этой целью граждане России покупают авиабилеты в Армению, Турцию, Киргизию, Болгарию, Хорватию, Грецию, Сербию и Словению, где можно осуществить вакцинацию.

Вице-президент Российского союза туристической индустрии (РСТ) Дмитрий Горин считает, что скачок спроса на вакцинные туры может произойти во втором квартале 2022 года. Уже с апреля число таких поездок будет ежемесячно увеличиваться не менее чем на 30%. Произойдет это в том случае, если власти стран Евросоюза так и не признают российские сертификаты о вакцинации от COVIS-19.

Поскольку в Евросоюзе действие сертификатов о вакцинации сокращается до 6−9 месяцев, то тем гражданам России, которые планируют отпуск в странах ЕС в августе, будет целесообразно прививаться весной.

Стоит отметить, что привитые иностранными вакцинами граждане РФ с 1 февраля смогут получить внутрироссийский QR-код после теста на антитела.