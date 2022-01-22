Рогозин запросит позицию NASA из-за отказа выдать визу космонавту
Москва, 22 января, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Дмитрий Рогозин — глава госкорпорации «Роскосмос» — заявил о намерении запросить позицию NASA после отказа властей США выдать визу российскому космонавту Николаю Чубу.
Kremlin.ru
Дмитрий Рогозин
«Это совсем не дело. Запрошу позицию главы NASA по этому инциденту», — написал он в Twitter 22 января.
Ранее стало известно, что власти США отказали в выдаче визы космонавту Чубу без объяснения причин. Полет Чуба на Международную космическую станцию (МКС) запланирован на весну 2023 года.