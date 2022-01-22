Москва, 22 января, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Дмитрий Рогозин — глава госкорпорации «Роскосмос» — заявил о намерении запросить позицию NASA после отказа властей США выдать визу российскому космонавту Николаю Чубу.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

«Это совсем не дело. Запрошу позицию главы NASA по этому инциденту», — написал он в Twitter 22 января.

Ранее стало известно, что власти США отказали в выдаче визы космонавту Чубу без объяснения причин. Полет Чуба на Международную космическую станцию (МКС) запланирован на весну 2023 года.