Иркутск, , 11:07 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области сегодня, 22 января, известили о снятии частичного ограничения движения для транспорта на участке 88 км — 96 км автомобильной дороги Р-258 «Байкал».

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"Дорога находится в проезжем состоянии в обоих направлениях для всех видов транспорта», — пояснили спасатели. По их словам, ограничение требовалось в связи с расчисткой дорожного полотна. Всего были задействованы 18 человек и семьединиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, обильные снегопады в Иркутской области начались с 10 января. Тогда в северо-западных районах ожидаются порывы западного, северо-западного ветра 15−18 м/с, снег, метели.

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