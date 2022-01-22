Чита, 22 января, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Компания «Менза» планирует реализовать два инвестпроекта в Забайкалье. На Ивано-Арахлейской территории планируется создать туристический кластер, а в Чите — построить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Реализацию проектов обсудили на совещании в правительстве Забайкальского края. Подробности сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

«Спортивный комплекс будет включать плавательный 25-метровый бассейн, чашу для обучения плаванию, универсальные спортивные залы. В спортивном центре можно будет проводить учебно-тренировочные, физкультурно-оздоровительные занятия и соревнования регионального уровня по водным видам спорта. Проектом благоустройства территории предусмотрена укладка тротуаров, газонов, обустройство зон отдыха, посадка декоративных деревьев и кустарников», — пояснила замминистра планирования Забайкалья Елена Фролова.

Губернатор региона Александр Осипов поручил в ближайшее время включить проекты компании в территорию опережающего развития «Забайкалье».

"Необходимо провести эту работу, чтобы компания получила преференции резидентов ТОР. В частности, сокращение градостроительных процедур», — сказал Александр Осипов.

Еще один проект инвестора предполагает создание туристического кластера на Ивано-Арахлейской территории.

По словам генерального директора компании «Менза» Владислава Анисимова, его создадут на основе трех баз. Кластер будет работать круглый год и объединит спортивное направление, экотуризм и достопримечательности.

Также планируется создание визит-центра, куда гости смогут обращаться за экскурсионной программой.

«Ивано-Арахлейская природная территория является одной из приоритетных, поскольку это интересная локация, куда несложно добраться. Мы подбираем инвестпроекты, которые будут реализованы на этой территории. На сегодняшний день они направлены в корпорацию «Туризм РФ», — отметила замминистра экономического развития Юлия Иванова.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому будет увеличено федеральное финансирование ТОР «Забайкалье».

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