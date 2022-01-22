Краснодар, 22 января, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Воздушные учения прошли в Южном военном округе. Об этом сегодня, 22 января, сообщает штаб ЮВО.

Аэродром

Сообщается, что лётчики из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), которые дислоцируются на аэродроме «Крымск» в Краснодарском крае, в ходе учений отработали воздушные дуэли и выполнили фигуры высшего пилотажа.

Уточняется, что лётчики в ходе учений выполнили ряд фигур высшего пилотажа, включая «Петлю Нестерова», «Проход на малой скорости», «Нож» и другие. Выполнение фигур высшего пилотажа осуществлялось на минимальных интервалах, дистанциях, различных высотах от 200 до 1500 метров и скоростях от 200 до 800 км/час.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, истребители Су-35С Восточного военного округа направились в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.