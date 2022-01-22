Вашингтон, 22 января, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Шарлотт Хорнетс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 22 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на паркете площадки «Спектрум-центр» в Шарлотт и закончилась победой хозяев со счетом 121:98.

При этом самым результативным игроком встречи стал канадский разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, который набрал в матче 29 очков.

У «Хорнетс» наиболее результативным оказался защитник Терри Розир, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 24 очками и девятью подборами.

Отметим, в следующем матче «Шарлотт» 24 января дома сыграют с клубом «Атланта Хоукс», а «Оклахома» днем ранее на выезде встретится с командой «Кливленд Кавальерс».