Москва, 22 января, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Госдуме предложили обсудить создание цифровой валюты, привязанной к золоту, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

Цифровая экономика

«Целесообразно рассмотреть возможность создания цифровой валюты, привязанной к цене золота, которое является универсальным материальным активом», — заявил член Национального финансового совета ЦБ, глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

Он также заявил о поддержке развития технологической основы блокчейн, но для ее использования в целях выпуска цифрового рубля, эмитируемого Банком России.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров негативно высказался по поводу предложения ЦБ запретить криптовалюту и майнинг в России. Он обратил внимание на то, что ни одна развитая страна не запрещает криптовалюты по той причине, что такой запрет неизбежно затормозит развитие блокчейн-технологий в целом. Эти технологии повышают эффективность и безопасность многих видов человеческой деятельности — от финансов до искусства, отметил Дуров.

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