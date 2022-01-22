Лос-Анджелес, США, , 10:55 — REGNUM Пользователи соцсетей отреагировали на новость о переносе даты премьеры шпионского боевика «Миссия невыполнима 7» почти на год. Публикации они разместили 22 января в соцсети Twitter.

Том Круз Цитата из к/ф «Миссия невыполнима: Последствия». Реж. Кристофер МакКуорри. 2018. США, Китай, Франция, Норвегия, Великобритания

Многие поклонники франшизы дали понять, что их очень расстроила и разозлила новость, они стали размещать в соцсети гневные посты с соответствующими анимированными изображениями.

«Уходит один из самых ожидаемых мной фильмов этого года», — написал владелец страницы MovieFilesLive.

https://twitter.com/MovieFilesLive/status/1484608291183419392

«Мука. Я не думаю, что смогу выдержать это снова», — отметил администратор аккаунта MissionMemes.

https://twitter.com/MissionMemes/status/1484636002249490432

Владельцы ряда других фанатских страниц опубликовали разные анимации и изображения без каких-либо комментариев.

https://twitter.com/rfergusonweb/status/1484617256109756416

https://twitter.com/zachariahhayes/status/1484642703619018752

https://twitter.com/_Broadlock_/status/1484611832669257728

Напомним, кинокомпания Paramount неоднократно переносила премьеру фильма «Миссия невыполнима 7». Ранее она объявила, что фильм выйдет в кинопрокат 29 сентября 2022 года, но сейчас сообщила, что из-за продолжающейся эпидемии коронавируса релиз состоится 14 июля 2023-го.

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