Барнаул, 22 января, 2022, 10:55 — ИА Регнум. За три года благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» Алтайскому краю уже удалось обновить и построить более 1200 километров дорог. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Дорога

Также известно, что в 2022 году запланировано привести в нормативное состояние свыше 450 километров. К 2030 году доля региональных трасс, находящихся в нормативном состоянии, должна составить не меньше 60%, доля улично-дорожной сети агломераций — не ниже 85%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Алтайском крае отремонтировали более 100 объектов.

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