Грозный, 22 января, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сотрудники силовых органов республики провели оперативные мероприятия в Нижнем Новгороде в отношении супруги бывшего судьи Сайди Янгулбаева. Об этом Кадыров сообщил в своем телеграм-канале 21 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Ранее стало известно, что супруга судьи Янгулбаева — Зарема Мусаева была задержана чеченскими силовиками в Нижнем Новгороде с применением силы. Женщины вывезли в Чечню. Женщины выволокли из квартиры и увезли в неизвестном направлении, затем оказалось, что ее вывезли в Чечню. При этом люди в штатском, которые осуществляли «задержание», не предъявили никаких документов, а лишь постановление о приводе Мусаевой, как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни. Янгулбаева задерживать не стали из-за его статуса судьи в отставке.

Кадыров уверяет, что Янгулбаевым до этого инцидента трижды отправлялась повестка, но на допрос к следователю явки не было. Также глава Чечни подчеркивает, что оперативное мероприятие было согласовано с силовиками из Нижегородской области, а все действия якобы проводились в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации.

Также Кадыров утверждает, что после того, как женщина была доставлена в Грозный, она напала на одного из полицейских и едва не лишила его глаза.

«Тем самым она уже заработала себе статью на реальный срок заключения», — пишет глава Чечни.