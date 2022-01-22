Богучанский район, Красноярский край, 22 января, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Прокуратура организовала проверку по факту ДТП в селе Богучаны Красноярского края с участием двух рейсовых автобусов. В результате пострадали девять человек, в том числе один ребёнок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

ГУ МВД по Красноярскому краю ДТП в Красноярском крае

По предварительным данным, утром 21 января автобус ПАЗ, в котором находились 15 человек, столкнулся с автобусом ЛИАЗ с 35 пассажирами. Восемь пострадавших были госпитализированы в хирургическое отделение районной больницы в состоянии средней тяжести.

На месте для координации действий правоохранителей выехал исполняющий обязанности районного прокурора.

«В рамках проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре.