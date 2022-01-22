Орландо, США, , 10:45 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл команду «Орландо Мэджик» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 22 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Леброн Джеймс Keith Allison

Игра состоялась на паркете площадки «Эмвей-центр» в Орландо и закончилась победой гостей со счетом 105:116.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, который набрал в матче 29 очков.

В составе «Орландо» наиболее результативным оказался защитник Джелен Саггс, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 19 очками и девятью подборами.

Отметим, в следующем матче «Лейкерс» 24 января на выезде сыграют с клубом «Майами Хит», а «Орландо» в этот же день дома встретится с командой «Чикаго Буллз».