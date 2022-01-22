Москва, 22 января, 2022, 10:43 — ИА Регнум. За сутки сугробы в Москве достигли 45 см (с 38). Об этом 22 января сообщили в метеобюро мегаполиса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снег в Москве

Пока это максимум для нынешней зимы в столице. По информации синоптиков, высота снежного покрова на 80% превысила климатическую норму января (25 см).

Снегопад продолжится 22 января, сугробы местами подрастут до полуметра. Температура воздуха при этом не поднимется выше — 2 градусов.