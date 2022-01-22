Кемерово, , 10:38 — REGNUM Шахта «Комсомолец» в Кемеровской области, где ранее остановился вентилятор главного проветривания, возобновила работу. Об этом 22 января сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Ленинска-Кузнецкого.

«Все в рабочем режиме … работает шахта в полном объеме», — отмечается в сообщении.

Ранее работа шахты «Комсомолец» была приостановлена, на поверхность выведены 56 шахтеров.

В начале 2022 г. президент РФ Владимир Путин дал поручения по повышению безопасности работы на шахтах.