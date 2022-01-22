Кызыл, 22 января, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В горных районах Тувы сохраняется опасность схода лавин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные Тувинского гидрометцентра.

dahu1 Лавина

В связи с этим спасатели призвали жителей и туристические группы не выходить на горнолыжные и альпинистские маршруты.

Напомним, ранее на Камчатке под лавину попал турист на снегоходе. Оказавшиеся рядом товарищи быстро откопали мужчину, поэтому инцидент завершился благополучно.

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