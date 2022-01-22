Вашингтон, , 10:34 — REGNUM Стоимость акций американской компании Netflix на бирже NASDAQ опустилась до $382 за штуку в ходе торгов 21 января. Об этом пишет журнал The Hollywood Reporter.

Netflix Matthew Keys

20 января Netflix опубликовала финансовую отчётность за последний квартал 2021 года. В компании сообщили, что за последние три месяца года число подписчиков видеостримингового сервиса выросло на 8,28 млн человек.

Эти показатели оказались ниже предыдущих прогнозов. В самой компании ожидали, что прирост числа подписчиков за четвёртый квартал 2021 года составит не менее 8,5 млн человек.

В течение двух дней после публикации отчётности стоимость акций Netflix упала более чем на 22%. В результате падения стоимости акций рыночная капитализация компании опустилась до $174 млрд.

Аналитик Evercore ISI Марк Махани объяснил замедление темпа роста числа подписчиков Netflix несколькими факторами. Среди основных он выделил рост стоимости подписки в США, экономические проблемы в странах Латинской Америки, зрелость рынка и отмену бесплатных пробных подписок в большинстве регионов.

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