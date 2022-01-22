Брюссель, , 10:32 — REGNUM Военный блок НАТО отвергает требование Российской Федерации вывести войска альянса с территории стран Восточной Европы. Об этом 21 января заявила журналистам в Брюсселе представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

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По её словам, военный блок НАТО не намерен отказываться от защиты всех своих членов, в том числе и стран Восточной Европы. Если бы требование России было выполнено, то страны, входящие в Североатлантический альянс, оказались бы поделены на государства первого и второго класса, чего нельзя принять, отметила Лунгеску.

«НАТО не откажется от своей способности защищать и оборонять друг друга, в том числе от присутствия войск в восточной части альянса. Требования России разделят членов НАТО на государства первого и второго класса, чего мы принять не можем. Мы никогда не пойдем на восстановление сфер влияния в Европе», — сказала Лунгеску.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия потребовала от НАТО прекратить расширение на восток, а также ограничить размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. в странах Восточной Европы. В частности, Россия требует, чтобы альянс перестал осуществлять «военное освоение» стран, которые вошли в состав НАТО после 1997 года.