Киев, , 10:31 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 22 тыс. 473 случая COVID-19. По данным минздрава страны, это самый высокий показатель с 13 ноября 2021 г.

Тест на COVID-19 Svo.aero

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Жертвами COVID-19 за 24 часа стали 136 человек, выздоровели — 4 тыс. 610 человек.

За время пандемии всего выявили 3 млн 842 тыс. 011 случаев заражения. Выздоровели 3 млн 580 тыс. 878 человек. 99 тыс. 129 случаев COVID-19 оказались летальными.