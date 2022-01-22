Лос-Анджелес, США, , 10:31 — REGNUM Трейлер сериала «Лунный рыцарь», в котором главную роль исполнит Оскар Айзек, установил рекорд Marvel на YouTube. Об этом 22 января сообщает портал Comicbook.

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По данным сайта The Direct, первый трейлер шоу собрал на YouTube более 1 млн лайков, оставив позади первые рекламные ролики сериалов «Соколиный глаз» (915 тыс. лайков), «Ванда/Вижен» (760 тыс.) и «Локи» (695 тыс.), а также второй трейлер проекта «Сокол и зимний солдат».

Журнал The Hollywood Reporter в свою очередь сообщил, что трейлер «Лунный рыцарь» собрал за первые 24 часа более 75 млн просмотров: 52 млн пришлись на онлайн, а ещё 23 млн — на показы ролика телесетью ESPN.

Напомним, премьера «Лунного рыцаря» состоится 30 марта 2022 года на сайте потокового сервиса Disney Plus. Сюжет сериала расскажет о том, как бывший морпех США Марк Спектор (Айзек) становится аватаром египетского бога Луны Хонсу.

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